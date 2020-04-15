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Кабинет министров принял решение перенести в Украине весенний призыв.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам весенний призыв переносят с апреля-мая на май-июль.
— Кабмин принял решение о переносе призыва на срочную военную службу с апреля-мая на май-июль, - сказано в сообщении.
Ранее, министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.
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Кабинет министров принял решение перенести в Украине весенний призыв.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам весенний призыв переносят с апреля-мая на май-июль.
— Кабмин принял решение о переносе призыва на срочную военную службу с апреля-мая на май-июль, - сказано в сообщении.
Ранее, министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.