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Несмотря на карантин в Украине учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина.
По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.
— Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса, - отметила Любомира Мандзий.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.
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Несмотря на карантин в Украине учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина.
По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.
— Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса, - отметила Любомира Мандзий.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.