Несмотря на карантин в Украине учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина.

По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.

— Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса, - отметила Любомира Мандзий.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.