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В Евросоюзе намерены постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри Шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.
Об этом говорится в совместном предложении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое есть в распоряжении Европейской правды.
Руководители ЕС объясняют, что закрытие границ уже не может быть ключевой мерой для сдерживания эпидемии.
— Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект, - констатирует документ.— Меры по сдерживанию (эпидемии), а также их постепенное ослабление, влияет не только на здравоохранение, но также на производственные цепочки и на национальные и трансграничные транспортные системы, которые необходимы для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг - констатируют президенты ЕК и Евросовета.
Поэтому они считают необходимым взять на вооружение поэтапный подход к открытию внутренних и внешних границ, результатом которого должно быть восстановление нормального функционирования Шенгенской зоны.
В документе нет ни даты или указаний относительно времени, однако в Брюсселе объясняют, что быстрого восстановления Шенгена не будет.
— Открытие границ - это вопрос долгосрочный, - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду совместное предложение в пресс-центре ЕК.
Как известно, ранее Еврокомиссия предлагала продлить ограничения на въезд иностранцев в ЕС до 15 мая, однако из новых заявлений следует, что этот срок может быть продлен.
На первом этапе должны быть постепенно открыты внутренние границы ЕС, в зависимости от эпидемической ситуации в каждой стране.
— Ограничения на границах должны сниматься координированным образом. Если мы не будем действовать согласованно, мы можем получить новую вспышку (заболеваемости), - пояснила президент ЕК.
Уже после этого ожидается снятие ограничений для государств за пределами ЕС, включая Украину.
— Открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе, это решение должно принимать во внимание распространение вируса за пределами ЕС, - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
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В Евросоюзе намерены постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри Шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.
Об этом говорится в совместном предложении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое есть в распоряжении Европейской правды.
Руководители ЕС объясняют, что закрытие границ уже не может быть ключевой мерой для сдерживания эпидемии.
— Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект, - констатирует документ.— Меры по сдерживанию (эпидемии), а также их постепенное ослабление, влияет не только на здравоохранение, но также на производственные цепочки и на национальные и трансграничные транспортные системы, которые необходимы для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг - констатируют президенты ЕК и Евросовета.
Поэтому они считают необходимым взять на вооружение поэтапный подход к открытию внутренних и внешних границ, результатом которого должно быть восстановление нормального функционирования Шенгенской зоны.
В документе нет ни даты или указаний относительно времени, однако в Брюсселе объясняют, что быстрого восстановления Шенгена не будет.
— Открытие границ - это вопрос долгосрочный, - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду совместное предложение в пресс-центре ЕК.
Как известно, ранее Еврокомиссия предлагала продлить ограничения на въезд иностранцев в ЕС до 15 мая, однако из новых заявлений следует, что этот срок может быть продлен.
На первом этапе должны быть постепенно открыты внутренние границы ЕС, в зависимости от эпидемической ситуации в каждой стране.
— Ограничения на границах должны сниматься координированным образом. Если мы не будем действовать согласованно, мы можем получить новую вспышку (заболеваемости), - пояснила президент ЕК.
Уже после этого ожидается снятие ограничений для государств за пределами ЕС, включая Украину.
— Открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе, это решение должно принимать во внимание распространение вируса за пределами ЕС, - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.