ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан, - сказано в сообщении.

Отмечается, что разоблачили двух людей, якобы завербованных полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне. В частности, задержали военнослужащую Вооруженных сил России (ее подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну) и гражданина Украины (подозревается в шпионаже по заданию украинской спецслужбы).

Отмечается, что женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины взят под стражу.

Напомним, в Днепре задержали банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.