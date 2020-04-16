В Мариуполе Донецкой области около сотни местных жителей в нарушение правил карантина собрались на открытие нового магазина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета. Администрация заведения также не приняла мер безопасности покупателей. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Граждане не соблюдали дистанцию между собой, некоторые были без защитных масок. Через несколько минут, как только торговое заведение начал свою работу, горожане вошли в помещение. На место выехали сотрудники патрульной полиции и полицейские группы коммуникации Центрального отдела полиции. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

— Полиция призывает граждан соблюдать правила карантина и с пониманием к ним относиться. Напоминаем, дистанция между гражданами в период карантина в очереди в супермаркеты или других магазинов не должна быть меньше 1,5 метра, а также с целью пресечения распространения вирусной инфекции обязательно следует находиться в общественных местах в защитных масках, - сказано в сообщении.

Напомним, жители Николаева выбили стекла в дверях в секонд-хэнд, пытаясь попасть на завоз товара.