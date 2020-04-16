Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter.

— В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса, — говорится в сообщении.

Прямая трансляция из Иерусалима начнется на одном из украинских телеканалов 18 апреля в 13.30.

Обычно после завершения церемонии схождения Благодатного огня его доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину.

Праздник Светлого Христова Воскресения христиане восточного обряда будут отмечать 19 апреля.

Напомним, митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.