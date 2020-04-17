Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов считает, что правительство Зеленского не готово ни к борьбе с эпидемией коронавируса, ни к преодолению последствий эпидемии и кризиса в экономике.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что у правительства Зеленского нет реальной стратегии выхода из кризиса.

— Давайте начинать с того, что экономику убили еще задолго до коронавируса, потому что и падение промышленности, и падение ВВП, и таинственные исчезновения денег из бюджета начались задолго до того, как эпидемия и карантин пришли в Украину. Например, они говорят о создании 500 тысяч новых рабочих мест. Но по данным Торгово-промышленной палаты уже сегодня, только из-за карантина, 700 тысяч украинцев потеряли работу. То есть они сразу же предполагают, что 200 тысяч украинцев останутся без денег и без работы, - отметил Артур Герасимов.

Депутат отметил, что известны и признаны нормы, создание одного рабочего стоит в среднем 20 тысяч долларов.

— Это означает, что в бюджете на май должны заложить 275 миллиардов гривен на создание этих новых рабочих мест. Но их там нет. Все читали бюджет - их там нет. Это означает, что эти 500 тысяч рабочих мест от Шмыгаля и Зеленского - это «филькина грамота». Такая же, как и 4 тысячи долларов зарплата учителям, и 40% экономического роста - от предыдущего премьер-министра Зеленского, - считает Артур Герасимов.

Сопредседатель фракции убежден, что нужно сохранять рабочие места: «Международная практика показывает - сохранить рабочее место в три раза дешевле, чем создать новое».

— То, что у них нет стратегии, подчеркивает то, что происходит с коронавирусом. Могу подтвердить, что карантин - это было верное решение. Но в остальном - хаос. И в первую очередь с защитой врачей, потому что врачи незащищенные в прямом смысле этого слова. У них нет ничего , - подчеркнул Артур Герасимов.

По его словам, именно поэтому гражданское общество, активисты, волонтеры, меценаты и благотворительные фонды, в том числе Фонд Порошенко вынуждены покупать и передавать в больницы необходимые медицинские и защитные средства: специальные костюмы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсооксиметры, реанимационные комплекты и т.д. .

Артур Герасимов отдельно отметил важность страхования медиков, инициированного Петром Порошенко.