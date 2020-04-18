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Социальная сеть Facebook добавила к реакции на записи пользователей новый лайк — «заботливое сердце» для выражения поддержки во времена пандемии.
Об єом сообщил менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка, пишет «Украинская правда».
— Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во времена пандемии, - сообщил Александр Войка.
«Заботливое» сердце будет доступно в компьютерной версии социальной сети. А в Messenger будет другая реакция — анимированное сердце, что бьется. Реакцией можно будет пользоваться со следующей недели.
Напомним, что компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.
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Социальная сеть Facebook добавила к реакции на записи пользователей новый лайк — «заботливое сердце» для выражения поддержки во времена пандемии.
Об єом сообщил менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка, пишет «Украинская правда».
— Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во времена пандемии, - сообщил Александр Войка.
«Заботливое» сердце будет доступно в компьютерной версии социальной сети. А в Messenger будет другая реакция — анимированное сердце, что бьется. Реакцией можно будет пользоваться со следующей недели.
Напомним, что компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.