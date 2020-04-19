В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова медработники, которые лечат больных коронавирусом, ушли в добровольный карантин. Врачи постоянно находятся в больнице и не контактируют со своими родными.

Об этом пишет «Настоящее время».

При этом, на сегодняшний день в больнице находится только один инфицированный COVID-19 — она с уже неделю лежит в реанимации с тяжелой пневмонией.

Связь со своими коллегами врачи, которые находятся в самоизоляции, держат по рации, а между сменами отдыхают в отделении челюстно-лицевой хирургии.

— Сегодня у нас один пациент, завтра их будет 10. Это не имеет никакого значения. Это наша работа, и мы этим занимаемся. Самое сложное – это отрыв от семьи. Все остальные неудобства очень быстро компенсируются. Морально тяжело иногда бывает, хоть мы и стараемся держаться молодцом. Каждый выход к больному – это, по сути, экзамен. Экзамен, чтобы не заболеть самому и чтобы помочь человеку, попавшему в беду, - говорят врачи.

Отмечается, что инфицированная пациентка уже идет на поправку и на следующей неделе ее планируют выписать на амбулаторное лечение. При этом, если в отделении не будет новых больных, медики, которые уже неделю живут в больнице, смогут вернуться домой, однако перед этим пройдут тестирование на коронавирус, чтобы убедиться, что они здоровы.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.