Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США прекратит выдачу виз для иммигрантов.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Дональд Трамп отметил, что такое решение принято для слохранения рабочих мест для американцев, из-за пандемии коронавируса.

— В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, - написал Дональд Трамп.

Напомним, с 24 февраля, в США ужесточаются правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.