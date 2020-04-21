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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США прекратит выдачу виз для иммигрантов.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
Дональд Трамп отметил, что такое решение принято для слохранения рабочих мест для американцев, из-за пандемии коронавируса.
— В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, - написал Дональд Трамп.
Напомним, с 24 февраля, в США ужесточаются правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США прекратит выдачу виз для иммигрантов.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
Дональд Трамп отметил, что такое решение принято для слохранения рабочих мест для американцев, из-за пандемии коронавируса.
— В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, - написал Дональд Трамп.
Напомним, с 24 февраля, в США ужесточаются правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.