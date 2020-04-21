Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на ближайшее заседание правительства, которое состоится 22 апреля, МОЗ будет подавать проект постановление на продление карантина до 12 мая.

Об этом министр рассказал сегодня, 21 апреля, на брифинге, сообщают НикВести.

По его словам такое решение вызвано высоким уровнем заболевания коронавирусом в Украине.

— Продолжение вызвано уровнем заболевания, которое есть и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь, - сказал Максим Степанов.

В то же время МОЗ будет преддлагать смягчение карантинных мер, так украинцам могут разрешить прогулки в парках, но обязательно в масках или респираторах, и с облюдением дистанции.

— В то же время МОЗ будет предлагать смягчение карантина, например прогулки в парках, но эти прогулки будут четко ограничены, касательно количества людей и в средствах индивидуальной защиты. Также будем предлагать открытие музеев и библиотек но с условием дистанции и в средствах индивидуальной защиты, и с термоскринингом на входе. Все смягчения будут четко регламентированы, - сказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине, который должен закончиться 24 апреля, могут продлить как минимум до 12 мая.

