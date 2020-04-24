Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.

Об этом сообщает Левый берег.

На сайте Пушилина опубликовали «указ» от 23 апреля, согласно которому наименование «город Сталино» может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

9 мая - День победы над нацизмом;

22 июня - День скорби и памяти жертв войны;

14 февраля - День освобождения Донбасса во время Второй мировой войны.

Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.

С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.

Напомним, что в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.