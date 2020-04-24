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Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
Об этом сообщает Левый берег.
На сайте Пушилина опубликовали «указ» от 23 апреля, согласно которому наименование «город Сталино» может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:
Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.
С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.
Напомним, что в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.
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Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
Об этом сообщает Левый берег.
На сайте Пушилина опубликовали «указ» от 23 апреля, согласно которому наименование «город Сталино» может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:
Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.
С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.
Напомним, что в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов