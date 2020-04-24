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В связи с коронакризисом Европейская комиссия выступает за увеличение бюджета Евросоюза.
Об этом в четверг после видеоконференции лидеров ЕС объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Европейская правда.
Фон дер Ляйен заявила, что следующий семилетний бюджет ЕС вместе с Фондом восстановления является единственным способом вывести блок с коронавирусного кризиса, поэтому его объем должен возрасти.
— Нам нужно увеличить его огневую мощь, чтобы иметь возможность генерировать необходимые инвестиции по всему Европейскому союзу, и поэтому мы предложим увеличить так называемый запас. Наши текущие оценки потребностей заставляют нас думать, что в течение первых 2-3 лет понадобится потолок собственных ресурсов в размере около 2% ВНД вместо 1,2%, - сказала она, имея в виду деньги, которыми комиссия оперирует в бюджете.
По ее словам, все 27 стран ЕС уже выделили более 1,8 триллиона евро на поддержку экономик, но существуют огромные различия в том, какую государственную помощь оказывают государства-члены.
— Эта разница будет иметь огромное влияние, если мы не уравновесим ее, - сказала она.
Лидеры ЕС в четверг поддержали финансовый пакет экстренной помощи на сумму 540 миллиардов евро, чтобы помочь бизнесу и работникам в Евросоюзе пережить экономический кризис, вызванный пандемией.
Кроме того, лидеры договорились пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС и создать мощный Фонд восстановления для преодоления последствий коронавируса.
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В связи с коронакризисом Европейская комиссия выступает за увеличение бюджета Евросоюза.
Об этом в четверг после видеоконференции лидеров ЕС объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Европейская правда.
Фон дер Ляйен заявила, что следующий семилетний бюджет ЕС вместе с Фондом восстановления является единственным способом вывести блок с коронавирусного кризиса, поэтому его объем должен возрасти.
— Нам нужно увеличить его огневую мощь, чтобы иметь возможность генерировать необходимые инвестиции по всему Европейскому союзу, и поэтому мы предложим увеличить так называемый запас. Наши текущие оценки потребностей заставляют нас думать, что в течение первых 2-3 лет понадобится потолок собственных ресурсов в размере около 2% ВНД вместо 1,2%, - сказала она, имея в виду деньги, которыми комиссия оперирует в бюджете.
По ее словам, все 27 стран ЕС уже выделили более 1,8 триллиона евро на поддержку экономик, но существуют огромные различия в том, какую государственную помощь оказывают государства-члены.
— Эта разница будет иметь огромное влияние, если мы не уравновесим ее, - сказала она.
Лидеры ЕС в четверг поддержали финансовый пакет экстренной помощи на сумму 540 миллиардов евро, чтобы помочь бизнесу и работникам в Евросоюзе пережить экономический кризис, вызванный пандемией.
Кроме того, лидеры договорились пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС и создать мощный Фонд восстановления для преодоления последствий коронавируса.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов