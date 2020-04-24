|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:47
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца:
|20:07
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Столица Украины город Киев возглавила мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.
Об этом свидетельстуют данные мирового рейтинга качества воздуха в городах QIAir.
Так, состоянием на утро 24 апреля Киев возглавляет рейтинг с индексом 159. По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.
Как сообщает Украинская правда вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка опасно. После того в течение нескольких дней город то опускалось в рейтинге, то снова оказывалось на 1-м месте.
Напомним, в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Столица Украины город Киев возглавила мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.
Об этом свидетельстуют данные мирового рейтинга качества воздуха в городах QIAir.
Так, состоянием на утро 24 апреля Киев возглавляет рейтинг с индексом 159. По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.
Как сообщает Украинская правда вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка опасно. После того в течение нескольких дней город то опускалось в рейтинге, то снова оказывалось на 1-м месте.
Напомним, в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов