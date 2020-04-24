Столица Украины город Киев возглавила мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельстуют данные мирового рейтинга качества воздуха в городах QIAir.

Так, состоянием на утро 24 апреля Киев возглавляет рейтинг с индексом 159. По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.

Как сообщает Украинская правда вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка опасно. После того в течение нескольких дней город то опускалось в рейтинге, то снова оказывалось на 1-м месте.

Напомним, в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.