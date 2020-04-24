В Подольской городской больнице в Одесской области у медработников и пациентов коронавирус был обнаружен в 29 случаях.

Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава одесской ОГА Максим Куцый.

— О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы, - сказал Максим Куцый.

Он также отметил, что медработникам этой больницы, которым больше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам: «Они для нас настоящие герои!».

Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.