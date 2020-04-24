|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:47
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца:
|20:07
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Подольской городской больнице в Одесской области у медработников и пациентов коронавирус был обнаружен в 29 случаях.
Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава одесской ОГА Максим Куцый.
— О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы, - сказал Максим Куцый.
Он также отметил, что медработникам этой больницы, которым больше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам: «Они для нас настоящие герои!».
Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
В Подольской городской больнице в Одесской области у медработников и пациентов коронавирус был обнаружен в 29 случаях.
Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава одесской ОГА Максим Куцый.
— О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы, - сказал Максим Куцый.
Он также отметил, что медработникам этой больницы, которым больше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам: «Они для нас настоящие герои!».
Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов