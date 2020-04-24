Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.

Об этом сообщили в блоге компании.

В компании отметили, глобальный карантин из-за COVID-19 актуализировал проблему, связанную с отсутствием на рынке надежного сервиса для видеосвязи. В Telegram заявили, что сервисы видеозвонков, существующие сейчас, предлагают или безопасность или удобство использования, но не то и другое одновременно.

Компания планирует решить эту проблему, предоставив своим пользователям возможность безопасных групповых видеозвонков, до конца года.

— Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо пригодны для использования, но не то и другое. Мы хотели бы это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить вам безопасные групповые видеозвонки в 2020 году, — отметили в компании.

Напомним, ранее Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям скрывать свои номера телефонов даже от тех, кто есть в списке контактов.