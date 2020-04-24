|Скорость ветра:
|5.7 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.
Об этом сообщили в блоге компании.
В компании отметили, глобальный карантин из-за COVID-19 актуализировал проблему, связанную с отсутствием на рынке надежного сервиса для видеосвязи. В Telegram заявили, что сервисы видеозвонков, существующие сейчас, предлагают или безопасность или удобство использования, но не то и другое одновременно.
Компания планирует решить эту проблему, предоставив своим пользователям возможность безопасных групповых видеозвонков, до конца года.
— Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо пригодны для использования, но не то и другое. Мы хотели бы это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить вам безопасные групповые видеозвонки в 2020 году, — отметили в компании.
Напомним, ранее Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям скрывать свои номера телефонов даже от тех, кто есть в списке контактов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.
Об этом сообщили в блоге компании.
В компании отметили, глобальный карантин из-за COVID-19 актуализировал проблему, связанную с отсутствием на рынке надежного сервиса для видеосвязи. В Telegram заявили, что сервисы видеозвонков, существующие сейчас, предлагают или безопасность или удобство использования, но не то и другое одновременно.
Компания планирует решить эту проблему, предоставив своим пользователям возможность безопасных групповых видеозвонков, до конца года.
— Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо пригодны для использования, но не то и другое. Мы хотели бы это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить вам безопасные групповые видеозвонки в 2020 году, — отметили в компании.
Напомним, ранее Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям скрывать свои номера телефонов даже от тех, кто есть в списке контактов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов