В Николаевской области состоянием на 10:00 25 апреля выявлено 8 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19, среди заболевших 31 медик.

— Николаев – 10 человек

— Южноукраинск - 1

— Первомайск – 5

— Арбузинский район – 5

— Вознесенск и Вознесенский район - 39

— Доманевский район – 47

— Казанковский район – 1

— Врадиевский район – 2

— Снигиревский район – 1

От последствий коронавируса умерла 1 женщина, выздоровевших по прежнему нет.

Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус к медикам обратились 14 человек с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу, 2 госпитализированы в другие инфекционные стационары, 9 человек лечаться амбулаторно.

Всего в Николаевской области обследовано ПЦР - 1 тысяча 598 человек, из них выявлено положительных: - с подозрением на COVID-19 - 10; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 94.

Всего на учет было взято 3 тысячи 641 человека. По состоянию на 10:00 25 апреля сняты с учета 2 тысячи 782 человека в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 859 лицами.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.