|Скорость ветра:
|7.9 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
В Николаевской области состоянием на 10:00 25 апреля выявлено 8 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19, среди заболевших 31 медик.
— Николаев – 10 человек
— Южноукраинск - 1
— Первомайск – 5
— Арбузинский район – 5
— Вознесенск и Вознесенский район - 39
— Доманевский район – 47
— Казанковский район – 1
— Врадиевский район – 2
— Снигиревский район – 1
От последствий коронавируса умерла 1 женщина, выздоровевших по прежнему нет.
Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус к медикам обратились 14 человек с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу, 2 госпитализированы в другие инфекционные стационары, 9 человек лечаться амбулаторно.
Всего в Николаевской области обследовано ПЦР - 1 тысяча 598 человек, из них выявлено положительных: - с подозрением на COVID-19 - 10; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 94.
Всего на учет было взято 3 тысячи 641 человека. По состоянию на 10:00 25 апреля сняты с учета 2 тысячи 782 человека в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 859 лицами.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
В Николаевской области состоянием на 10:00 25 апреля выявлено 8 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19, среди заболевших 31 медик.
— Николаев – 10 человек
— Южноукраинск - 1
— Первомайск – 5
— Арбузинский район – 5
— Вознесенск и Вознесенский район - 39
— Доманевский район – 47
— Казанковский район – 1
— Врадиевский район – 2
— Снигиревский район – 1
От последствий коронавируса умерла 1 женщина, выздоровевших по прежнему нет.
Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус к медикам обратились 14 человек с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу, 2 госпитализированы в другие инфекционные стационары, 9 человек лечаться амбулаторно.
Всего в Николаевской области обследовано ПЦР - 1 тысяча 598 человек, из них выявлено положительных: - с подозрением на COVID-19 - 10; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 94.
Всего на учет было взято 3 тысячи 641 человека. По состоянию на 10:00 25 апреля сняты с учета 2 тысячи 782 человека в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 859 лицами.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов