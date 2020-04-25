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В Николаевской области зарегистрировали вторую смерть от коронавирусной инфекции, умер 73-летний житель Доманевского района.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидаций последствий ЧС.
— Умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. 18 апреля мужчина был госпитализирован в Николаевскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Дата смерти - 25 апреля. Выражаем соболезнования семье умершего, — сказано в сообщении.
Отмечается, что местные власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.
Как известно первой жертвой коронавируса на Николаевщине стала 81-летняя жительница села Вороновка в Вознесенском районе. Она вместе со своей 62-летней дочерью была первой заболевшей коронавирусом в Николаевской области. Вчера, 24 апреля ее дочь, вторую заболевшую коронавирусом в Николаевской области, перевели из реанимации в обычную палату.
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В Николаевской области зарегистрировали вторую смерть от коронавирусной инфекции, умер 73-летний житель Доманевского района.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидаций последствий ЧС.
— Умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. 18 апреля мужчина был госпитализирован в Николаевскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Дата смерти - 25 апреля. Выражаем соболезнования семье умершего, — сказано в сообщении.
Отмечается, что местные власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.
Как известно первой жертвой коронавируса на Николаевщине стала 81-летняя жительница села Вороновка в Вознесенском районе. Она вместе со своей 62-летней дочерью была первой заболевшей коронавирусом в Николаевской области. Вчера, 24 апреля ее дочь, вторую заболевшую коронавирусом в Николаевской области, перевели из реанимации в обычную палату.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов