В Николаевской области зарегистрировали вторую смерть от коронавирусной инфекции, умер 73-летний житель Доманевского района.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидаций последствий ЧС.

— Умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. 18 апреля мужчина был госпитализирован в Николаевскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Дата смерти - 25 апреля. Выражаем соболезнования семье умершего, — сказано в сообщении.

Отмечается, что местные власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Как известно первой жертвой коронавируса на Николаевщине стала 81-летняя жительница села Вороновка в Вознесенском районе. Она вместе со своей 62-летней дочерью была первой заболевшей коронавирусом в Николаевской области. Вчера, 24 апреля ее дочь, вторую заболевшую коронавирусом в Николаевской области, перевели из реанимации в обычную палату.