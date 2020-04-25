Лидер радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Офисе генпрокурора хотят обвинить в государственной измене адмирала Игоря Воронченко, Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Олег Ляшко сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

— Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМФ адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в том, что они дали команды на проход наших военных через Керченский пролив. По этому поводу заявляю: никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже мой политический оппонент Порошенко. Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней власти задачуиКремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы. Предупреждаю антимайданивскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!, - заявил Олег Ляшко.

В ноябре 2019 года стало известно что Государственное бюро расследований (ГБР) расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен.

