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Члены временной следственной комиссии Верховной Рады пришли к выводу, что причиной пожара на военных складах в Балаклее стал подрыв на территории склада, а не беспилотник, как считалось ранее.
Об этом сообщается в отчете комиссии опубликованном на сайте Верховной Рады.
Как известно, ранее было принято считать, что склады взорвали с беспилотника.
На заседании Комиссии 17 января 2020 года директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса профессор Александр Клюев объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала в Балаклее стал подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ, это было достоверно установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.
— При этом, по мнению Александра Клюева, указанный факт был очевиден с первых дней расследования уголовного производства, в рамках которого экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса было поручено проведение соответствующей экспертизы, - сказано в сообщении.
Комиссия установила, что материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов поскольку в момент взрыва летательных аппаратов над территорией арсенала не было.
Материалы полученные в ходе расследования Комиссия передала в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано, утверждают авторы отчета. Уголовное производство осталось фактически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области по прежнему считают, что основная версия пожара в Балаклее уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.
— Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ. Но после озвучивания экспертами следователем СБУ и процессуальным военным прокурорам предварительных выводов, в мае 2017 года, в нарушение требований ведомственных приказов Министерства юстиции Украины следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской области, остановили выполнение экспертизы экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса а материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз, - скзаано в отчете.
ВСК приняла решение назначить комплексную экспертизу, чтобы установить характер и способ образования воронки на месте первых взрывов – в зоне 67 и 69 площадок открытого хранения арсенала.
Напомним, 23 марта 2017 года начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. Из Балаклеи и близлежащих сел эвакуировали 20 тысяч человек.
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Члены временной следственной комиссии Верховной Рады пришли к выводу, что причиной пожара на военных складах в Балаклее стал подрыв на территории склада, а не беспилотник, как считалось ранее.
Об этом сообщается в отчете комиссии опубликованном на сайте Верховной Рады.
Как известно, ранее было принято считать, что склады взорвали с беспилотника.
На заседании Комиссии 17 января 2020 года директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса профессор Александр Клюев объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала в Балаклее стал подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ, это было достоверно установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.
— При этом, по мнению Александра Клюева, указанный факт был очевиден с первых дней расследования уголовного производства, в рамках которого экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса было поручено проведение соответствующей экспертизы, - сказано в сообщении.
Комиссия установила, что материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов поскольку в момент взрыва летательных аппаратов над территорией арсенала не было.
Материалы полученные в ходе расследования Комиссия передала в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано, утверждают авторы отчета. Уголовное производство осталось фактически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области по прежнему считают, что основная версия пожара в Балаклее уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.
— Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ. Но после озвучивания экспертами следователем СБУ и процессуальным военным прокурорам предварительных выводов, в мае 2017 года, в нарушение требований ведомственных приказов Министерства юстиции Украины следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской области, остановили выполнение экспертизы экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса а материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз, - скзаано в отчете.
ВСК приняла решение назначить комплексную экспертизу, чтобы установить характер и способ образования воронки на месте первых взрывов – в зоне 67 и 69 площадок открытого хранения арсенала.
Напомним, 23 марта 2017 года начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. Из Балаклеи и близлежащих сел эвакуировали 20 тысяч человек.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов