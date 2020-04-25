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В поминальные дни 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев будут следить за соблюдением карантинных органичений, возле кладбищ будут дежурить усиленные патрули.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
— Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей. Национальная полиция призывает граждан соблюдать временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей, — скзаано в сообщении.
Отмечается, что решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещения священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.
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В поминальные дни 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев будут следить за соблюдением карантинных органичений, возле кладбищ будут дежурить усиленные патрули.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
— Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей. Национальная полиция призывает граждан соблюдать временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей, — скзаано в сообщении.
Отмечается, что решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещения священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов