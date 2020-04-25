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Столичные правоохранители прекратили противоправную деятельность группировки, которая продавала детей за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
— Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах, - сказано в сообщении.
Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери - от 15 тысячи долларов, услуги фиктивного брака - от 1 тысячи долларов.
— В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, дома и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, флэшки и документы. Также работники полиции провели три обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документацию, - сказано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.
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Столичные правоохранители прекратили противоправную деятельность группировки, которая продавала детей за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
— Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах, - сказано в сообщении.
Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери - от 15 тысячи долларов, услуги фиктивного брака - от 1 тысячи долларов.
— В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, дома и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, флэшки и документы. Также работники полиции провели три обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документацию, - сказано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов