Столичные правоохранители прекратили противоправную деятельность группировки, которая продавала детей за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах, - сказано в сообщении.

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери - от 15 тысячи долларов, услуги фиктивного брака - от 1 тысячи долларов.

— В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, дома и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, флэшки и документы. Также работники полиции провели три обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли. В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документацию, - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.