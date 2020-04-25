В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял в полицейского в Оболонском районе, правоохранителя с огнестрельными ранениями ног госпитализировали в больницу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции.

Так, возвращаясь вечером со службы домой сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машинами на парковке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать.

— После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте. Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног. У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли пистолет с резиновыми пулями, - сказано в сообщении.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, во Львове водитель зажав руку патрульного полицейского окном протащил его 100 метров.