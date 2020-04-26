На Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания.

— Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства на этой схеме составляют более 110 тысяч гривен. В рамках уголовного производства, начатого по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке, - сказано в сообщении.

Напомним, губернатор Стадник ответил, почему спустя неделю после сессии облсовета, больницы так и не получили деньги на борьбу с COVID-19.