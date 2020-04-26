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В Берлине на акции протеста задержали более 100 местных жителей, люди вышли на протест против введенных властями ограничений в связи с распространением коронавируса.
Об этом пишет Die Welt.
Протесты проходили на площади Розы Люксембург в центре города, всего в акции приняли участие около тысячи человек.
Сотрудники правоохранительных органов выставили ограждения, дабы предотвратить наплыв новых протестующих и при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний. Отмечается, что власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации.
Акция протеста против карантинных мер прошла в субботу также в Штутгарте. Она собрала, по разным оценкам, от 350 до 500 человек.
Известно, что в Германии действуют довольно мягкие ограничения, так, людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м и небольшие рынки. Однако запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей.
С понедельника, 27 апреля жителей Германии также обяжут надевать респираторную маску в общественном транспорте. Но, ее ношение в магазинах, в отличие от большинства германских регионов, не будет обязанностью.
Ранее сообщалось, что все 16 федеральных земель Германии вводят обязательное ношение защитных масок: в частности, в общественном транспорте и магазинах.
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В Берлине на акции протеста задержали более 100 местных жителей, люди вышли на протест против введенных властями ограничений в связи с распространением коронавируса.
Об этом пишет Die Welt.
Протесты проходили на площади Розы Люксембург в центре города, всего в акции приняли участие около тысячи человек.
Сотрудники правоохранительных органов выставили ограждения, дабы предотвратить наплыв новых протестующих и при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний. Отмечается, что власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации.
Акция протеста против карантинных мер прошла в субботу также в Штутгарте. Она собрала, по разным оценкам, от 350 до 500 человек.
Известно, что в Германии действуют довольно мягкие ограничения, так, людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м и небольшие рынки. Однако запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей.
С понедельника, 27 апреля жителей Германии также обяжут надевать респираторную маску в общественном транспорте. Но, ее ношение в магазинах, в отличие от большинства германских регионов, не будет обязанностью.
Ранее сообщалось, что все 16 федеральных земель Германии вводят обязательное ношение защитных масок: в частности, в общественном транспорте и магазинах.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов