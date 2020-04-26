В пятницу, 24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации безработных и назначения выплат пособия по безработице в электронной форме через портал Дія.

Об этом сообщает Правительственный портал

Для получения услуги необходимо авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID; заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.); получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.

Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.