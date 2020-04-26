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В пятницу, 24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации безработных и назначения выплат пособия по безработице в электронной форме через портал Дія.
Об этом сообщает Правительственный портал
Для получения услуги необходимо авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID; заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.); получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.
Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.
Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.
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В пятницу, 24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации безработных и назначения выплат пособия по безработице в электронной форме через портал Дія.
Об этом сообщает Правительственный портал
Для получения услуги необходимо авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID; заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.); получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.
Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.
Напомним, количество зарегистрированных в Украине безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29 тысяч 900 человек, и составляет 411 тысяч человек.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов