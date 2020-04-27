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Coursera предоставит безработным бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсов. В Украине возможность присоединиться к этой инициативе также будет.
Об этом сообщает официальный блог Coursera.
В то же время отдельные лица не могут подавать заявки на обучение, за них это должны делать государственные учреждения по делам безработных. Учиться смогут те, кто потерял работу из-за пандемии.
Украина будет одной из первых стран, у граждан которых появится такая возможность. Также инициатива начнет действовать в отдельных регионах США, в Колумбии, Коста-Рике, Греции, Малайзии, Панаме и Узбекистане. Затем ее география будет постепенно расширяться.
По информации Coursera, во всем мире из-за пандемии стали безработными около 2,7 миллиарда людей.
Цель инициативы онлайн-платформы - помочь работникам развить навыки для повторного трудоустройства.
Присоединиться к обучению можно будет до 30 сентября 2020 года, а проходить курсы - до конца года.
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Coursera предоставит безработным бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсов. В Украине возможность присоединиться к этой инициативе также будет.
Об этом сообщает официальный блог Coursera.
В то же время отдельные лица не могут подавать заявки на обучение, за них это должны делать государственные учреждения по делам безработных. Учиться смогут те, кто потерял работу из-за пандемии.
Украина будет одной из первых стран, у граждан которых появится такая возможность. Также инициатива начнет действовать в отдельных регионах США, в Колумбии, Коста-Рике, Греции, Малайзии, Панаме и Узбекистане. Затем ее география будет постепенно расширяться.
По информации Coursera, во всем мире из-за пандемии стали безработными около 2,7 миллиарда людей.
Цель инициативы онлайн-платформы - помочь работникам развить навыки для повторного трудоустройства.
Присоединиться к обучению можно будет до 30 сентября 2020 года, а проходить курсы - до конца года.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов