В Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.

Об этом пишет The Verge.

Сервис потокового видео по подписке Netflix рассчитывает, что новый контент не будет исчерпана минимум до конца 2020 года.

— Наши сериалы и фильмы 2020 году в значительной степени сняты, и находятся на стадии постпроизводства в разных точках мира. Мы не ожидаем значительного изменения графика, точно не в 2020 году, - сказал директор по контенту Тед Сарандос.

Поскольку полный сезон шоу выходит Netflix сразу, компания осуществляет съемки задолго вперед. На данный момент существует более 200 проектов, над которыми работают удаленно. Это в том числе уже сняты сериалы, анимации, фильмы и ряд других проектов.

Напомним, Netflix значительно увеличил число подписчиков в первом квартале 2020 года. До введения карантина компания прогнозировала 7 млн новых подписчиков за этот период. Однако показатель вырос вдвое - до 15,7 миллионов. Сейчас общая база пользователей стримингового сервиса составляет 182,8 миллионов.