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В Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.
Об этом пишет The Verge.
Сервис потокового видео по подписке Netflix рассчитывает, что новый контент не будет исчерпана минимум до конца 2020 года.
— Наши сериалы и фильмы 2020 году в значительной степени сняты, и находятся на стадии постпроизводства в разных точках мира. Мы не ожидаем значительного изменения графика, точно не в 2020 году, - сказал директор по контенту Тед Сарандос.
Поскольку полный сезон шоу выходит Netflix сразу, компания осуществляет съемки задолго вперед. На данный момент существует более 200 проектов, над которыми работают удаленно. Это в том числе уже сняты сериалы, анимации, фильмы и ряд других проектов.
Напомним, Netflix значительно увеличил число подписчиков в первом квартале 2020 года. До введения карантина компания прогнозировала 7 млн новых подписчиков за этот период. Однако показатель вырос вдвое - до 15,7 миллионов. Сейчас общая база пользователей стримингового сервиса составляет 182,8 миллионов.
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В Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.
Об этом пишет The Verge.
Сервис потокового видео по подписке Netflix рассчитывает, что новый контент не будет исчерпана минимум до конца 2020 года.
— Наши сериалы и фильмы 2020 году в значительной степени сняты, и находятся на стадии постпроизводства в разных точках мира. Мы не ожидаем значительного изменения графика, точно не в 2020 году, - сказал директор по контенту Тед Сарандос.
Поскольку полный сезон шоу выходит Netflix сразу, компания осуществляет съемки задолго вперед. На данный момент существует более 200 проектов, над которыми работают удаленно. Это в том числе уже сняты сериалы, анимации, фильмы и ряд других проектов.
Напомним, Netflix значительно увеличил число подписчиков в первом квартале 2020 года. До введения карантина компания прогнозировала 7 млн новых подписчиков за этот период. Однако показатель вырос вдвое - до 15,7 миллионов. Сейчас общая база пользователей стримингового сервиса составляет 182,8 миллионов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов