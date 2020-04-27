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В Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.
Об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка.
— Небольшой микроскопический корнавирус преуспел там, где провалилась вся нацистская армия. Мой отец пережил Марш Смерти. Но сегодня закончился Марш Жизни. Он только что отпраздновал свой 94-й день рождения, приуроченный к счастливому пребыванию в Брюсселе, замечательном доме, где его окружали, заботились, ценили и любили, - написал Мишель Кичка.
Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.
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В Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.
Об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка.
— Небольшой микроскопический корнавирус преуспел там, где провалилась вся нацистская армия. Мой отец пережил Марш Смерти. Но сегодня закончился Марш Жизни. Он только что отпраздновал свой 94-й день рождения, приуроченный к счастливому пребыванию в Брюсселе, замечательном доме, где его окружали, заботились, ценили и любили, - написал Мишель Кичка.
Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов