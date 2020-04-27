В Брюсселе, в доме престарелых, от последствий коронавируса скончался один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка.

Об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка.

— Небольшой микроскопический корнавирус преуспел там, где провалилась вся нацистская армия. Мой отец пережил Марш Смерти. Но сегодня закончился Марш Жизни. Он только что отпраздновал свой 94-й день рождения, приуроченный к счастливому пребыванию в Брюсселе, замечательном доме, где его окружали, заботились, ценили и любили, - написал Мишель Кичка.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.