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Рабочие областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» восстановили асфальтобетонное покрытие на участке по улице Галины Петровой от улицы Рабочей до улицы 8 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.
После ранее проведенных работ по реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, восстановлено более 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Работы по замене труб проводились на улицах Галины Петровой и Архитектора Старова.
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Рабочие областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» восстановили асфальтобетонное покрытие на участке по улице Галины Петровой от улицы Рабочей до улицы 8 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.
После ранее проведенных работ по реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, восстановлено более 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Работы по замене труб проводились на улицах Галины Петровой и Архитектора Старова.
Пресс-релиз
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов