Рабочие областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» восстановили асфальтобетонное покрытие на участке по улице Галины Петровой от улицы Рабочей до улицы 8 марта.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

После ранее проведенных работ по реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, восстановлено более 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Работы по замене труб проводились на улицах Галины Петровой и Архитектора Старова.

Пресс-релиз