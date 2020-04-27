Министерство здравоохранения Украины получило около 4500 ПЦР-систем отечественного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

— МОЗ получил около 4 тысяч 500 ПЦР-систем (450 тысяч тестов) украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. 27 апреля будет поставка еще 1600 ПЦР-систем (160 тысяч тестов), - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в Украине проводится до 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Минздрав планирует усилить мощность лабораторий и привлечь больше лаборантов, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирования до 8-10 тысяч в сутки.

24 апреля в Офисе президента сообщили о производстве первых отечественных ПЦР-тестов на коронавирус.