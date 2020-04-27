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Министерство здравоохранения Украины получило около 4500 ПЦР-систем отечественного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
— МОЗ получил около 4 тысяч 500 ПЦР-систем (450 тысяч тестов) украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. 27 апреля будет поставка еще 1600 ПЦР-систем (160 тысяч тестов), - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодня в Украине проводится до 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Минздрав планирует усилить мощность лабораторий и привлечь больше лаборантов, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирования до 8-10 тысяч в сутки.
24 апреля в Офисе президента сообщили о производстве первых отечественных ПЦР-тестов на коронавирус.
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Министерство здравоохранения Украины получило около 4500 ПЦР-систем отечественного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
— МОЗ получил около 4 тысяч 500 ПЦР-систем (450 тысяч тестов) украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. 27 апреля будет поставка еще 1600 ПЦР-систем (160 тысяч тестов), - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодня в Украине проводится до 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Минздрав планирует усилить мощность лабораторий и привлечь больше лаборантов, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирования до 8-10 тысяч в сутки.
24 апреля в Офисе президента сообщили о производстве первых отечественных ПЦР-тестов на коронавирус.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов