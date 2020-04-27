Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что стартовая точка ослабления карантина назначена на 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

«То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа», — написал он.

Премьер добавил, что в случае увеличения количества новых случаев инфицирования карантин усилят.

Напомним, правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.