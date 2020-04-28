В селе Заря Ровненской области ограничили въезд и выезд из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненской облгосдаминистрации.

«На внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решено усилить карантин в селе. С сегодняшнего дня начинают устанавливать блокпосты. К работе в составе КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут проверять температуру, проводить информационно-разъяснительную работу, дезинфицировать транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства.

Кроме того, будет действовать особый режим въезда и выезда из населенного пункта.

«На местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного. С 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село», — сообщили в ОГА.

Напомним, в село Семеновка на Николаевщине закрыли въезд и выезд из-за вспышки COVID-19.