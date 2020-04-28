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Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных денег на сумму свыше 10 миллионов гривен, выделенных на покупку средств индивидуальной защиты для работников «Донецкой железной дороги» АО «Укрзалізниця».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска планировала продать железнодорожному предприятию более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам.
— По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен. Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок. В рамках начатого уголовного производства по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сейчас продолжается следствие, правоохранители устанавливаются все причастные к сделке лица, - сказано в сообщении.
Ранее, на Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса.
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Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных денег на сумму свыше 10 миллионов гривен, выделенных на покупку средств индивидуальной защиты для работников «Донецкой железной дороги» АО «Укрзалізниця».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска планировала продать железнодорожному предприятию более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам.
— По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен. Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок. В рамках начатого уголовного производства по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сейчас продолжается следствие, правоохранители устанавливаются все причастные к сделке лица, - сказано в сообщении.
Ранее, на Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса.