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Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как известно, 12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.
— Тогда мы сообщали, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина, - сказано в сообщении.
Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал в марте начало работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения.
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Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как известно, 12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.
— Тогда мы сообщали, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина, - сказано в сообщении.
Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал в марте начало работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения.