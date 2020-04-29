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В Николаевской области сегодня 29 апреля объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
29 апреля по области и в Николаеве чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Утром, днем порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный. 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Ночью 4-9 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, днем 18-23 ° тепла, - сказано в сообщении.
В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.
Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.
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В Николаевской области сегодня 29 апреля объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
29 апреля по области и в Николаеве чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Утром, днем порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный. 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Ночью 4-9 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, днем 18-23 ° тепла, - сказано в сообщении.
В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.
Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.