В Николаевской области сегодня 29 апреля объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

29 апреля по области и в Николаеве чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Утром, днем порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный. 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Ночью 4-9 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, днем 18-23 ° тепла, - сказано в сообщении.

В ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновения возгораний в экосистемах.

Напомним, в конце февраля в Николаеве было объявлено штормовое предупреждение, в тот день порывы ветра достигали 38 м/с.