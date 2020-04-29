В горах вблизи населенного пункта Гута украинские пограничники задержали одинадцать иностранцев.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как выяснилось, две семьи иностранцев планировали незаконно пересечь границу в Словакию.

— Среди 11 искателей лучшей судьбы - семь несовершеннолетних. Путешественники назвались гражданами Афганистана и сообщили, что документы у них забрали организаторы нелегального путешествия. Гражданство нескольких из задержанных удалось подтвердить довольно быстро, ведь пограничники уже задерживали их раньше. Во время поисковых мероприятий, неподалеку от места обнаружения нелегалов, пограничники задержали вероятного проводника - гражданина Украины с рацией, - сказано в сообщении.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления лиц, иностранцы будут привлечены к ответственности по части 2 статьи 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». В действиях проводника признаки преступления, предусмотренного статьей 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

Напомним, в лесу на Закарпатье, 23 апреля, пограничники отдела «Ужгород» задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию.