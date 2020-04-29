На Полтавщине полиция разоблачила преступную группировку, которая продавала людей для трудовой эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители задержали двух жителей города Горишни Плавни, подозреваемых в вербовке людей в трудовое рабство.

Установлено, что сообщники силой удерживали «невольников» в одном из частных домов города. 33-летний мужчина и 57-летняя женщина, которых подозревают в противоправных действиях, подыскивали своих жертв среди лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, через социальные сети и личные контакты. За отказ от выполнения работы к завербованным «работникам» применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи.

— Полиция осуществляет расследование по уголовным производствах, открытых по преступлениям, предусмотренным двумя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц), часть 2 статьи 149 (вербовка, перемещение, сокрытие, передача людей с целью трудовой эксплуатации, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц). Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений против личности и решается вопрос об избрании меры пресечения. Во время санкционированных судом обысков полиция изъяла мобильные телефоны, деньги и ряд документов, среди которых трудовые книжки и паспорта различных граждан. Продолжается досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Напомним, в Ровенской области двое местных жителей продавали в сексуальное рабство малообеспеченных женщин.