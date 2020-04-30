В Одессе пророссийские активисты готовили провокации к годовщине трагедии на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Так, пророссийские активисты в канун годовщины трагедии должны были распространить в Одессе агитационные газеты сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой «республики Новороссия» и силового захвата государственной власти.

— По задумке организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ. Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. В частности, изъято открытки с разделением Украины на фейковую «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса-Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету «Новороссия» и другую запрещенную законодательством продукцию, - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 110, части 1 статьи 109, части 1 статьи 14 и части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Как известно, в Одессе 2 мая 2014 года произошло противостояние между сторонниками Евромайдана и Антимайдана, в ходе которого подожгли здание профсоюзов и сожгли палатки сепаратистов. В результате пожара, по данным МВД Украины, в доме профсоюзов погибли около 50 человек.