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Снигиревская центральная районная больница получила лицензию Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщили в Снигиревской РГА.
Как сообщалось ранее, из-за того что больница вовремя не получила лицензию медицинские работники не получили аванс.
— 29 апреля 2020 года, состоялось заседание лицензионной комиссии Министерства здравоохранения, на котором рассматривался вопрос предоставления лицензии на медицинскую практику для Снигиревской ЦРБ. По результатам заседания принято положительное решение, - сказано в сообщении.
Однако, как сообщили в Снигиревской РГА, вопрос выплаты заработной платы медикам больницы остается открытым.
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Снигиревская центральная районная больница получила лицензию Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщили в Снигиревской РГА.
Как сообщалось ранее, из-за того что больница вовремя не получила лицензию медицинские работники не получили аванс.
— 29 апреля 2020 года, состоялось заседание лицензионной комиссии Министерства здравоохранения, на котором рассматривался вопрос предоставления лицензии на медицинскую практику для Снигиревской ЦРБ. По результатам заседания принято положительное решение, - сказано в сообщении.
Однако, как сообщили в Снигиревской РГА, вопрос выплаты заработной платы медикам больницы остается открытым.