— В немецких клиниках сложилась парадоксальная ситуация: все плановые операции отменены, число коек в отделениях интенсивной терапии увеличено, а массового наплыва пациентов с COVID-19 все нет. В результате больницы пустуют, несут финансовые убытки, врачи и медсестры от нечего делать сидят по домам, накапливая отрицательные часы, которые им когда-нибудь придется отрабатывать. Почти 40% коек в отделениях интенсивной терапии пустуют, - сказано в сообщении.

Состоянием на утро 29 апреля, общее число коек в отделениях интенсивной терапии во всех 1160 немецких больницах - 32 тысячи 824. Заняты пациентами с COVID-19 - 2 тысячи 415. Не инфицированными новым коронавирусом больными заняты 17 514 мест. Пустуют - 12 895, то есть 39%. Есть, правда, региональные различия. Но только в двух немецких городах - Шаумбург в Нижней Саксонии и Зоннеберг в Тюрингии - в отделениях интенсивной терапии больниц нет свободных мест. Зато они есть в соседних городах, до которых не более 20 километров.

— Число обычных пациентов во всех немецких больницах резко сократилось, в некоторых - в два раза. А ведь пациенты, за лечение которых платят больничные кассы, - это экономическая основа всей системы страховой медицины в Германии. Чтобы клиники не пошли по миру, правительство ФРГ создало для них специальный фонд помощи и оплачивает каждую простаивающую в резерве - а значит, не приносящую доход - больничную койку в размере 560 евро в сутки, - отмечает издание.

Небольшим больницам этих денег хватает, чтобы сводить концы с концами, заявил председатель Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß), но не крупным клиникам, оборудованным самой современной дорогостоящей техникой и оказывающим весь спектр медицинских услуг.