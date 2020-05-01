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Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, работа других рынков города будет возоблена при условии, что в ближайшие три дня на вновь открытых продовольственных рынках не будут выявлены нарушения карантинных норм и ограничений.
— Мы запускаем работы рынков потихоньку. Я прошу людей не скапливаться в толпы. Все рынки понемногу будут входить в режим нормальной работы. Я думаю, что на следующей неделе будут запущены авторынки, строительные рынки, а также вещевые рынки, которые не указаны в постановлении главного санитарного врача страны. Мы посмотрим, как будут запущены наши продуктовые рынки, если мы будем видеть, что все нормально и скоплений людей не будет, то мы примем решение с главой ОГА на местном уровне и запустим работу других рынков. Нам нужно посмотреть, как пройдет 1, 2, 3 мая, и если мы с вами будем себя нормально вести можно запускать рынки , – заявил Александр Сенкевич.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, работа других рынков города будет возоблена при условии, что в ближайшие три дня на вновь открытых продовольственных рынках не будут выявлены нарушения карантинных норм и ограничений.
— Мы запускаем работы рынков потихоньку. Я прошу людей не скапливаться в толпы. Все рынки понемногу будут входить в режим нормальной работы. Я думаю, что на следующей неделе будут запущены авторынки, строительные рынки, а также вещевые рынки, которые не указаны в постановлении главного санитарного врача страны. Мы посмотрим, как будут запущены наши продуктовые рынки, если мы будем видеть, что все нормально и скоплений людей не будет, то мы примем решение с главой ОГА на местном уровне и запустим работу других рынков. Нам нужно посмотреть, как пройдет 1, 2, 3 мая, и если мы с вами будем себя нормально вести можно запускать рынки , – заявил Александр Сенкевич.
Как известно, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.