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Водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого в рамках боевой подготовки выполняли задачи по передвижению под водой, ведению боя в подводной среде и выход на берег.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В частности, проводятся плановые водолазные спуски, отрабатываются учебные занятия - передвижение на определенные дистанции под водой и обследования побережья.
После разведчики отрабатывали выход на берег с использованием специального оружия для ведения боя в подводной среде.
Отмечается, что кредо водолазов-разведчиков — «тихо пришел, тихо ушел». Оно предусматривает незаметное для противника выполнение задание.
— Водолаз-разведчик — это навыки, которые приходят со временем. Это не один год, не два и даже не три. Это осознание водолазного дела умом, сердцем и душой, - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале апреля водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполняли плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.
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Водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого в рамках боевой подготовки выполняли задачи по передвижению под водой, ведению боя в подводной среде и выход на берег.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В частности, проводятся плановые водолазные спуски, отрабатываются учебные занятия - передвижение на определенные дистанции под водой и обследования побережья.
После разведчики отрабатывали выход на берег с использованием специального оружия для ведения боя в подводной среде.
Отмечается, что кредо водолазов-разведчиков — «тихо пришел, тихо ушел». Оно предусматривает незаметное для противника выполнение задание.
— Водолаз-разведчик — это навыки, которые приходят со временем. Это не один год, не два и даже не три. Это осознание водолазного дела умом, сердцем и душой, - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале апреля водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполняли плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.