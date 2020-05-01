Водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого в рамках боевой подготовки выполняли задачи по передвижению под водой, ведению боя в подводной среде и выход на берег.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, проводятся плановые водолазные спуски, отрабатываются учебные занятия - передвижение на определенные дистанции под водой и обследования побережья.

После разведчики отрабатывали выход на берег с использованием специального оружия для ведения боя в подводной среде.

Отмечается, что кредо водолазов-разведчиков — «тихо пришел, тихо ушел». Оно предусматривает незаметное для противника выполнение задание.

— Водолаз-разведчик — это навыки, которые приходят со временем. Это не один год, не два и даже не три. Это осознание водолазного дела умом, сердцем и душой, - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале апреля водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполняли плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.