На дороге «Благовещенское - Николаев» возле Новой Одессы неизвестный на машине въехал в мост, сломал ограждение и скрылся с места.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что неизвестный сломал около 20 метров барьерного и более 20 метров перильного ограждений на мосту возле Новой Одессы на автомобильной дороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» (км 184).

— Подобные противоправные действия приносят государству ущерб в размере десятков и сотен тысяч гривен, - отмечают в Службе автодорог.

По информации Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области из-за того, что водитель скрылся до приезда патрульных, рассмотрение данного вопроса было закрыто.

Однако правонарушение зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Видео инцидента передали в Новоодесский отдел полиции для того, чтобы определить человека, сломавшего перила моста, а также для компенсации государству расходов, связанных с восстановительными работами.

— Руководство Службы выражает большую благодарность неравнодушным гражданам за проявленную бдительность и взаимопомощи в выявлении нарушителя!, - сказано в сообщение.

Также в САД просят всех, кто стал свидетелем повреждения или кражи дорожных знаков, ограждения, повреждения дорожного покрытия или бордюров, вырубки зеленых насаждений сообщать об этом в Национальную полицию по телефону 102 или в Диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог по телефону 068886 88 00).

При этом фото и видеоматериалы в Службе автодорог просят присылать на электронный адрес adminmk@ukravtodor.gov.ua.

Напомним, что в Службе автомобильных дорог Николаевской области намерены обязать подрядную фирму «Альтком» в рамках гарантии отремонтировать за свой счет участок дороги, который пришел в негодность после ремонта в 2018 году.