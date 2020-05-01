В нескольких европейских странах, в частности в Германии, зафиксирована чрезвычайно тяжелая болезнь, которая поражает детей.

В некоторых случаях у больных детей также выявляют коронавирус, сообщает DW.

— Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. По данным Райнгарда Бернера с униклиники Дрездена, в Германии выявлено не менее двух случаев. По его словам, пока неясно, связано ли новое заболевание с коронавирусом, — отмечается в сообщении.

В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение трое детей с таким тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, еще один - в отделении интенсивной терапии.

По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти об иммунной реакции на инфицирование коронавирусом.

Похожие случаи болезни у детей выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков таких случаев. У многих больных детей был выявлен коронавирус Sars-CoV-2. На днях во Франции сообщили о более десяти детях разных возрастных групп с лихорадкой и воспалением сосудов, что, не исключено, может быть связано с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на эти случаи.

— Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19, — прим.), но у некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирают, — сообщила представитель организации Мария ван Керкхове.

Врачам до сих пор неизвестно, что вызывает эту редкую болезнь, поражающую преимущественно маленьких детей.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.