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Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не смогла эвакуироваться из китайского города Ухань со своей собакой, вернулась домой в Херсон.
Об этом, в пятницу, 1 мая, сообщила сама девушка на своей странице в Instagram.
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Я дома ❤️ Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников04:26, 02 Мая, 2020
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Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не смогла эвакуироваться из китайского города Ухань со своей собакой, вернулась домой в Херсон.
Об этом, в пятницу, 1 мая, сообщила сама девушка на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я дома ❤️ Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников04:26, 02 Мая, 2020