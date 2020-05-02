В Италии, где первых больных COVID-19 обнаружили 7 января, сейчас от коронавируса уже выздоровели 78 000 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По состоянию на 3:00 2 мая, в Италии диагностировано 207 428 случаев заболевания.

Умерло от осложнений, вызванных болезнью 28 236 человек. Уже выздоровели 78 249 пациента.

За прошедшие сутки подтверждено 1965 случаев заболевания коронавирус и 269 смертей.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 случай инфицирования коронавирусом.