Военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашюта.

Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.

Парашютисты-спортсмены центра выполняют прыжки на точность приземления, прыжки с элементами групповой акробатики в парах, а также большие формации с высоты 4 километра.

— Постоянное выполнение прыжков спортивной парашютной командой 73 морского центра специального назначения способствует совершенствованию навыков десантирования различными способами и на разную местность для дальнейшего выполнения задач, присущих подразделениям Сил специальных операций, - говорится в сообщении.

Очаковские спортсмены-парашютисты заняли первое место в соревнованиях Командование Сил специальных операций ВС Украины на лучшую парашютную команду в 2018 и 2019 годах среди всех частей # УСН

Напомним, что водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого в рамках боевой подготовки выполняли задачи по передвижению под водой, ведению боя в подводной среде и выход на берег.