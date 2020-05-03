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За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек, у которых во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Проверены также и пассажиры, прибывших вчера в аэропорт «Борисполь» эвакуационными рейсами. В общем, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ, - говорится в сообщении.
Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении «Дій дома». После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам.
За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.
В субботу также поступило лабораторное подтверждение заболевание COVID-19 еще один представитель Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.
— У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным, - говорится в сообщении.
По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек, у которых во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Проверены также и пассажиры, прибывших вчера в аэропорт «Борисполь» эвакуационными рейсами. В общем, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ, - говорится в сообщении.
Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении «Дій дома». После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам.
За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.
В субботу также поступило лабораторное подтверждение заболевание COVID-19 еще один представитель Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.
— У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным, - говорится в сообщении.
По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.