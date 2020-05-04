Партия «Европейская Солидарность» требует от власти эффективных мер в борьбе с пандемией коронавируса, которые должны эффективно защищать людей, прежде всего - врачей, находящихся на передовой борьбы с болезнью. Эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавирусом, защите людей и украинской экономики от последствий пандемии.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

— Партия «Европейская Солидарность» неоднократно официально обращалась к руководству парламента с требованием определиться с датой этого заседания, однако власть до сих пор преступно медлит с его проведением, - сказано в сообщении.

В политсиле отмечают, что первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция «Европейской Солидарности» на внеочередном заседании, должен стать Закон о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом, автором которого является пятый Президент Украины Петр Порошенко.

— Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране - только за то время, как мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, заболевших COVID-19. Фракция «Европейская Солидарность» будет предлагать, чтобы под действие закона попали все врачи, в том числе и те, которые заболели COVID-19 до его принятия, - сообщают в партии.

Вторым важным антикризисным мероприятием должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска.

— Без массового тестирования все карантинные мероприятия являются сплошной профанацией. Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда поделились 2 миллиона тестов, которые обещали власти. Мы считаем, что нежелание власти проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни. Партия «Европейская Солидарность» настаивает, чтобы каждый пациент, который обратился за помощью к семейному врачу, мог пройти бесплатное тестирование, - отмечают в политсиле.

В партии отмечают, что массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мероприятий. И поэтому третьим мероприятием, который должен быть рассмотрен на заседании парламента, должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания.

— Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, а также использования одноразовой посуды; реструктуризации кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа приостановлена. Партия «Европейская Солидарность» в очередной раз констатирует отсутствие у власти профессионализма и качественного государственного менеджмента. Мы убеждены, что каждый день промедления с действенными антикризисными мерами - это угроза жизни миллионов людей и еще один шаг к экономическому коллапсу. Бездумные запреты и управленческий хаос должны быть немедленно прекращены, - заявили в партии.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что власть, которая полностью провалила подготовку к эпидемии коронавируса в Украине и не обеспечила надлежащей защиты для врачей, обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.